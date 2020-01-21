Вітрогенератори пообіцяли зробити абсолютно чистим джерелом енергії

Компанія Vestas пообіцяла забезпечити нульовий рівень шкідливих викидів при створенні вітрогенераторів до 2040 року.

Промиловий гігант з Данії став першим виробником вітряних турбін, який взяв на себе подібне зобов'язання, говориться в повідомленні пресслужби. Конкретний план реалізації стратегії повного переходу на "чисте виробництво" в компанії обіцяють показати в протягом 2 років.

Вітрогенератори northeastwindmills.com

Для досягнення мети в компанії планують розробити нові принципи поводження з відходами та впровадити принцип безвідходної економіки на всіх етапах створення вітрогенераторів. При цьому представники Vestas відзначають, що на сьогоднішній день вітротурбіни компанії на 85% придатні для вторинної переробки, однак лопаті вітряків все ще складаються з непридатних для переробки композитних матеріалів.

"Встановлення такої амбітної мети по скороченню відходів має першорядне значення для забезпечення кращого світу для майбутніх поколінь. Лідирувати у вітроенергетиці недостатньо для боротьби з глобальними викликами, з якими ми стикаємося сьогодні. Якщо ми хочемо очолити енергетичний перехід, ми повинні бути прикладом у тому, щоб зробити це найбільш екологічно стійким способом", – заявив виконавчий віце-президент Vestas Power Solutions Андерс Ведель.

Vestas вивчить аспекти циклу виробництва і використання вітрогенераторів для підвищення ефективності подальшої переробки лопатей і гондол з 44% до 55%. Зокрема, мова йде про переробку скловолокна і відновлення пластику. Компанія також запровадить новий процес виведення лопатей з експлуатації, що допомагає клієнтам зменшити кількість відходів, що відправляються на полігони відходів для захоронення.

Основні матеріали, використовувані в вітрогенератори – це сталь, бетон і композити, з яких виготовляють лопаті. Переробка композитних матеріалів з виділенням вихідних компонентів для повторного використання є складною науково-технологічним завданням, яке на сьогоднішній день остаточно не вирішена.

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