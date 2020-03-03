В 2019 году ветрогенераторы впервые в истории США добыли больше электричества, чем гидроэлектростанции, которые являются самым популярным в мире "зеленым" источником энергии.

Об этом сообщает Управление энергетической информации США, которое опубликовало итоговые данные о структуре энергобаланса за 2019 год. Энергетики отмечают, что доля ветра в энергобалансе страны со временем будет увеличиваться и к 2030 году может составить 20%.

Энергия ветра обошла гидроэнергетику впервые в истории страны благодаря постоянному росту сектора на протяжении последнего десятилетия. За 2019 год ветроэлектростанции выработали 300 млн МВт*ч энергии, что на 26 млн МВт*ч больше, чем у гидроэлектростанций.

На конец 2019 года в США было установлено 103 ГВт ветровых электростанций, из которых 77% введены эксплуатацию на протяжении последних десяти лет. Общая мощность ГЭС при этом составила 80 ГВт.

По оценке EIA, к 2030 году доля ветра в общей выработке электроэнергии достигнет 20%. Это станет возможным за счет инвестиций в размере $62 млрд, которые будут вложены в отрасль в ближайшие несколько лет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в список самых популярных источников возобновляемой энергии мира по итогам 2018 года вошли гидроэнергетика, ветроэнергетика, солнечная энергия, биоэнергетика и геотермальная энергетика.

Будь в «зеленом» тренде: следи за нашими новостями в Telegram