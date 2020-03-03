У 2019 вітрогенератори вперше в історії США видобули більше електрики, ніж гідроелектростанції, які є найпопулярнішим в світі "зеленим" джерелом енергії.

Про це повідомляє Управління енергетичної інформації США, яке опублікувало підсумкові дані щодо структури енергобалансу за 2019 рік. Енергетики зазначають, що частка вітру в енергобалансі країни з часом буде збільшуватися і до 2030 року може скласти 20%.

Енергія вітру обійшла гідроенергетику вперше в історії країни завдяки постійному зростанню сектора протягом останнього десятиліття. За 2019 рік вітроелектростанції виробили 300 млн МВт*год енергії, що на 26 млн МВт*год більше, ніж у гідроелектростанцій.

На кінець 2019 року в США було встановлено 103 ГВт вітрових електростанцій, з яких 77% введені експлуатацію протягом останніх десяти років. Загальна потужність ГЕС при цьому склала 80 ГВт.

За оцінкою EIA, до 2030 року частка вітру в загальному виробленні електроенергії досягне 20%. Це стане можливим за рахунок інвестицій в розмірі $62 млрд, які будуть вкладені в галузь в найближчі кілька років.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в список найпопулярніших джерел відновлюваної енергії світу за підсумками 2018 року увійшли гідроенергетика, вітроенергетика, сонячна енергія, біоенергетика і геотермальна енергетика.

Будь у «зеленому» тренді: слідкуй за нашими новинами в Telegram