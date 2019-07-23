В новом ветропарке под Одессой будет 16 башен высотой как пять девятиэтажек

Киевская компания "Овинд Винд II" собирается построить ветровую электростанцию (ВЭС) "Роксолановская" мощностью 96 МВт. Ветропарк построят в Овидиопольском районе Одесской области. Для сравнения мощность самой крупной в Украине ветровой электростанции - Ботиевской - 200 МВт.

Новая ВЭС будет состоять из 16 ветроустановок по 6 МВт каждая. Высота башен будет 140 м, сообщается на официальном сайте Реестра оценки влияния на окружающую среду.

Высота каждой из шестнадцати башен будет примерно равна 4-5 двухэтажным домам. Площадь парка - 0,35 Га, что примерно равно половине футбольного поля.

Станцию планируют эксплуатировать 20 лет.

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Как ранее передавал OBOZREVATEL, с начала апреля на I очереди Приморской ветроэлектростанции начали вырабатывать электроэнергию 18 из 26 ветротурбин. После запуска очередных одиннадцати турбин Приморский ветропарк, согласно планам, должен начать работать на всю установленную мощность - 100 МВт.

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