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У новому вітропарку під Одесою буде 16 веж висотою як п'ять дев'ятиповерхівок

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Київська компанія "Овінд Вінд II" збирається побудувати вітрову електростанцію (ВЕС) "Роксоланівська" потужністю 96 МВт. Вітропарк побудують в Овідіопольському районі Одеської області. Для порівняння потужність найбільшої в Україні вітрової електростанції - Ботієвської - 200 МВт.

Нова ВЕС буде складатися з 16 вітроустановок по 6 МВт кожна. Висота веж буде 140 м, повідомляється на офіційному сайті Реєстру оцінки впливу на довікілля.

Висота кожної з шістнадцяти веж буде приблизно дорівнює 4-5 дев'ятиповерховим будинкам. Площа парку - 0,35 Га, що приблизно дорівнює половині футбольного поля.

Станцію планують експлуатувати 20 років.

У новому вітропарку під Одесою буде 16 веж висотою як п'ять дев'ятиповерхівок

e-wiki

Як раніше передавав OBOZREVATEL, з початку квітня на I черзі Приморської вітроелектростанції почали виробляти електроенергію 18 з 26 вітротурбін. Після запуску чергових одинадцяти турбін Приморський вітропарк, згідно з планами, повинен почати працювати на всю встановлену потужність - 100 МВт.

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Тема
Світла енергія
Місце
Україна Одеса
Тег
відновлювальна енергія
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