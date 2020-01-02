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2 січня • оновлено в 15:00
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/ Вітрова енергетика

У Європі побудують гігантський парк вітрогенераторів

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Уряди Латвії та Естонії планують побудувати в Ризькій затоці Балтійського моря великий морський парк офшорних вітрогенераторів потужністю близько 1800 МВт.

Про це повідомляє Delfi. Реалізацією проекту займеться естонська компанія Enefit Green.

офшорні вітрогенератори

офшорні вітрогенератори

delphi.lv

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Вітропарк буде розташовано в 10 км від острова Кихну і 16 кілометрах від села Хядемеесте. Його потужність складе 1000 МВт, що складає половину річного споживання електроенергії Естонії.

При цьому в 10 кілометрах від естонського вітропарку Латвія планує побудувати свій вітропарк на 800 МВт. У зв'язку з цим на початку грудня міністри економіки обох країн зустрілися, щоб обговорити можливості співробітництва.

Розташування майбутніх станцій

Розташування майбутніх станцій

delphi.lv

"Ми обговорювали можливість зробити щось спільно в Ризькій затоці. Я сподіваюся, що це буде дешевше для обох країн", – заявив міністр економіки і комунікацій Естонії Тааві Аас.

У Міністерстві економіки Латвії повідомили, що проект знаходиться на ранній стадії розробки. Спочатку відомство планувало до 2030 року самостійно розробити проект вітропарку, але зараз міністри мають намір об'єднати зусилля. Це збігається з цілями Національного плану енергетики і клімату і політикою ЄС, згідно з якими частка вітряної енергії в найближчі 10 років має зрости в чотири рази.

На даний момент парки вітрогенераторів виробляють тільки 1,8% від всієї електроенергії Латвії. Якщо Латвія досягне цілей плану, в тому числі побудує великий вітропарк разом з Естонією, то частка вітряної енергії складе 26% – 27%, повідомила представник Мінекономіки Евіта Урпена.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як журнал TIME включив вітрогенератор Haliade-X потужністю 12 МВт від компанії GE Renewable Energy до списку кращих винаходів, які "роблять світ кращим, розумнішим і веселішим".

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Вітрогенератори
Місце
Латвія
Теги
Green Oboz Альтернативна енергетика відновлювальна енергія
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