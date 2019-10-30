В 18 раз более эффективно: найден способ решить энергетические проблемы Земли

Прибрежная ветроэнергетика может дать человечеству в 18 раз больше электроэнергии, чем необходимо.

Об этом сообщает Electrek. Издание ссылается на доклад Международного энергетического агентства, которое составило прогноз развития морской ветроэнергетики.

По данным экспертов, к 2040 году совокупная мощность прибрежных (оффшорных) и морских ветроэлектростанций вырастет в 15 раз, для чего отрасль привлечет порядка $1 трлн инвестиций. При этом сегодня морские ветряки вырабатывают порядка 0,3% всей электроэнергии планеты, отмечают журналисты.

"В Европе через 20 лет будет установлено 130 ГВт морских ветряков против нынешних 20 ГВт. В Китае рост будет еще более впечатляющим — с 4 ГВт до 110 ГВт. По расчетам МЭА, офшорные электростанции могут генерировать более 420 тыс. ТВт/ч энергии ежегодно. Это в 18 раз превышает мировой спрос на электричество", – сообщают журналисты.

Сейчас в сфере морской ветроэнергетики лидирует Европа. В частности, самым большим количеством прибрежных ветряков обладает Великобритания. Однако уже к 2025 году ее может обойти Китай, отмечает издание.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Японии стартап Challenergy разработал ветрогенератор Magnus, который сможет преобразовывать энергию тайфунов.

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