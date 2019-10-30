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30 жовтня • оновлено в 11:35
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/ Вітрова енергетика

У 18 разів ефективніше: знайдено спосіб вирішити енергетичні проблеми Землі

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Прибережна вітроенергетика може дати людству в 18 разів більше електроенергії, ніж необхідно.

Про це повідомляє Electrek. Видання посилається на доповідь Міжнародного енергетичного агентства, яке склало прогноз розвитку морської вітроенергетики.

У 18 разів ефективніше: знайдено спосіб вирішити енергетичні проблеми Землі

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За даними експертів, до 2040 року сукупна потужність прибережних (офшорних) та морських вітроелектростанцій зросте в 15 разів, для чого галузь залучить близько $ 1 трлн інвестицій. При цьому сьогодні морські вітряки виробляють близько 0,3% всієї електроенергії планети, зазначають журналісти.

"В Європі через 20 років буде встановлено 130 ГВт морських вітряків проти нинішніх 20 ГВт. В Китаї зростання буде ще більш вражаючим - з 4 ГВт до 110 ГВт. За розрахунками МЕА, офшорні електростанції можуть генерувати більше 420 тис. ТВт/год енергії щорічно. Це в 18 разів перевищує світовий попит на електрику", – повідомляють журналісти.

Зараз в сфері морської вітроенергетики лідирує Європа. Зокрема, найбільшою кількістю прибережних вітряків володіє Великобританія. Однак вже до 2025 року її може обійти Китай, зазначає видання.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Японії стартап Challenergy розробив вітрогенератор Magnus, який зможе перетворювати енергію тайфунів.

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Тема
Вітрогенератори
Місце
Україна
Теги
Альтернативна енергетика Green Oboz
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Вислоухие, вы же в конце 15го года еще научились получать энергию от вращения земли, помнится. Зачем сам какие то ветряки?
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