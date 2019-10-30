У 18 разів ефективніше: знайдено спосіб вирішити енергетичні проблеми Землі

Прибережна вітроенергетика може дати людству в 18 разів більше електроенергії, ніж необхідно.

Про це повідомляє Electrek. Видання посилається на доповідь Міжнародного енергетичного агентства, яке склало прогноз розвитку морської вітроенергетики.

За даними експертів, до 2040 року сукупна потужність прибережних (офшорних) та морських вітроелектростанцій зросте в 15 разів, для чого галузь залучить близько $ 1 трлн інвестицій. При цьому сьогодні морські вітряки виробляють близько 0,3% всієї електроенергії планети, зазначають журналісти.

"В Європі через 20 років буде встановлено 130 ГВт морських вітряків проти нинішніх 20 ГВт. В Китаї зростання буде ще більш вражаючим - з 4 ГВт до 110 ГВт. За розрахунками МЕА, офшорні електростанції можуть генерувати більше 420 тис. ТВт/год енергії щорічно. Це в 18 разів перевищує світовий попит на електрику", – повідомляють журналісти.

Зараз в сфері морської вітроенергетики лідирує Європа. Зокрема, найбільшою кількістю прибережних вітряків володіє Великобританія. Однак вже до 2025 року її може обійти Китай, зазначає видання.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Японії стартап Challenergy розробив вітрогенератор Magnus, який зможе перетворювати енергію тайфунів.

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