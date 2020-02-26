У Європі група інженерів і вчених з проекту Elican завершила створення першого в світі телескопічного вітрогенератора потужністю 5 МВт.

Розробники запевняють, що монтаж такого генератора коштує на третину дешевше, ніж створення звичайної офшорної турбіни, пише Euronews. При цьому особливість конструкції гарантує турбіні стабільність при використанні у відкритому морі, підкреслюють творці.

Телескопічна турбіна Elican offshorewind.biz

"Наш прототип складається з двох основних елементів. Перший – це плавуча платформа, яка якорями кріпиться до морського дна. Другий – це телескопічний пристрій, що дозволяє розгорнути вишку до потрібного положення. Конструкція спроектована і побудована так, щоб зберігати стійкість", – заявив інженер Хуан Мануель Санчес Херреро.

Зараз турбіна нового типу працює в тестовому режимі, проте вже забезпечує електрикою 5 тис. будинків на острові Гран-Канарія в Іспанії. Особливість телескопічної турбіни полягає в тому, що вона дозволяє здійснювати збірку конструкції на суші, після чого споруду доставляють в море за допомогою буксирів.

На місці вежа вітрогенератора, яка подорожує в "складеному" вигляді, розсувається на робочу висоту як телескопічна труба. Вчені звертають увагу на простоту монтажних робіт, які не потребують дорогого обладнання.

Інженери стверджують, що нова технологія може стати універсальною для збірки та буксирування в море вітрогенераторів нового покоління. Фахівці кажуть, що знайшли рішення головної проблеми – як забезпечити стійкість конструкції в морських хвилях.

"Офшорна вітряна турбіна – найскладніше, що може бути, мова йде про генератор роторного типу, його центр ваги розташований на висоті, що і створює загрозу стійкості. Виходячи і цього ми вибрали телескопічну технологію: з нею під час транспортування ротор залишається знизу, це гарантує стабільність конструкції", – запевняють творці.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в США Національна лабораторія поновлюваних джерел енергії представила модель офшорної вітряної турбіни IEA 15MW потужністю 15 МВт, що в перспективі стане новим світовим рекордом.

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