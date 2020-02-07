Главная Новости
8 февраля • обновлено в 07:32
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Ветровая энергетика

Кладбище ветра: в США нашли полигон для утилизации гигантских ветрогенераторов

4.7т
Читать материал на украинском

В окрестностях американского города Каспер нашли полигон, на котором происходит утилизация лопастей от турбин ветрогенераторов.

Об этом пишет Bloomberg. Причиной захоронения является несовершенство процессов утилизации, которые пока не позволяют полностью переработать лопасти (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Кладбище лопастей ветрогенераторов

Кладбище лопастей ветрогенераторов

bloomberg.com

Новости
"Даже без ветра": в Европе начали использовать уникальные ветрогенераторы нового типа

На территории "кладбища", которое расположено в городе Каспер штата Вайоминг, хранится почти 900 лопастей. Их закапывают в землю, чтобы хранить до тех пор, пока не изобретут новые способы переработки, которые позволят утилизировать стекловолокно.

Кладбище ветра: в США нашли полигон для утилизации гигантских ветрогенераторов

bloomberg.com

Кладбище ветра: в США нашли полигон для утилизации гигантских ветрогенераторов

bloomberg.com

Администрация города получает от правительства более $675 тыс. за хранение лопастей ветряков. Ожидается, что в следующие несколько лет в США демонтируют около 8000 лопастей.

Кладбище ветра: в США нашли полигон для утилизации гигантских ветрогенераторов

bloomberg.com

Кладбище ветра: в США нашли полигон для утилизации гигантских ветрогенераторов

bloomberg.com

Большинство из них проработали больше 10 лет, теперь лопасти нужно или утилизировать, или переработать, к примеру, в стройматериалы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что компания Vestas пообещала обеспечить нулевой уровень вредных выбросов при создании ветрогенераторов к 2040 году.

Будь в «зеленом» тренде: следи за нашими новостями в Telegram

Читайте все новости по теме "Ветрогенераторы" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Ветрогенераторы
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
2
Смешно
7
Интересно
2
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Sagan Oleg
Sagan Oleg
Грете новая работа нашлась.Следить где и как закапывают ,"утилизируют зеленую эенергетику" ветрогенератры , солнечные панели.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Sagan Oleg
Sagan Oleg
Да здравствует зеленая энергетика и Грета Тумберг.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги