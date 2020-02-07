Кладбище ветра: в США нашли полигон для утилизации гигантских ветрогенераторов

В окрестностях американского города Каспер нашли полигон, на котором происходит утилизация лопастей от турбин ветрогенераторов.

Об этом пишет Bloomberg. Причиной захоронения является несовершенство процессов утилизации, которые пока не позволяют полностью переработать лопасти (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Кладбище лопастей ветрогенераторов bloomberg.com

На территории "кладбища", которое расположено в городе Каспер штата Вайоминг, хранится почти 900 лопастей. Их закапывают в землю, чтобы хранить до тех пор, пока не изобретут новые способы переработки, которые позволят утилизировать стекловолокно.

bloomberg.com

bloomberg.com

Администрация города получает от правительства более $675 тыс. за хранение лопастей ветряков. Ожидается, что в следующие несколько лет в США демонтируют около 8000 лопастей.

bloomberg.com

bloomberg.com

Большинство из них проработали больше 10 лет, теперь лопасти нужно или утилизировать, или переработать, к примеру, в стройматериалы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что компания Vestas пообещала обеспечить нулевой уровень вредных выбросов при создании ветрогенераторов к 2040 году.

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