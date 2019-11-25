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25 листопада • оновлено в 13:21
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/ Вітрова енергетика

Вітрогенератори увійшли до переліку найкращих винаходів людства за версією TIME

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Журнал TIME додав морський вітрогенератор Haliade-X потужністю 12 МВт від компанії GE Renewable Energy до переліку найкращих винаходів, які "роблять світ кращим, розумнішим і веселішим".

Про це йдеться в списку на сайті видання. Зазначимо, що турбіна рекордної потужності стала не єдиним "зеленим" винаходом, доступним у підбірці TIME.

Будівництво турбіни Haliade-X

Будівництво турбіни Haliade-X

power-technology.com

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Щоб скласти список 2019 року, кандидатури відбираються в різних категоріях від редакторів та кореспондентів по всьому світу, а також через онлайн-процес подачі заявок. TIME потім оцінює кожного претендента на основі ключових факторів, включно з оригінальністю, креативністю, впливом, амбіціями й ефективністю.

Цьогоріч морська вітряна турбіна GE Haliade-X 12 МВт потрапила до переліку за категорією "Стабільності" завдяки своїй здатності більш ефективно використовувати енергію вітру. Також до списку увійшли кілька зразків електричного транспорту, унікальна версія сонячних панелей та інші "зелені" винаходи.

Порівняння висоти турбіни зі світовими пам'ятками

Порівняння висоти турбіни зі світовими пам'ятками

power-technology.com

Наразі турбіна Haliade-X, на якій встановлено 220-метровий ротор, що приводить у дію трансмісію з прямим приводом і генератор з постійним магнітом, є найбільшою у світі. Завдяки своїм характеристикам генератор випередив таких іменитих виробників, як MHI Vestas і Siemens Gamesa з їхніми генераторами на 10 МВт.

"Кожна лопать турбіни Haliade завдовжки більша за футбольне поле, а її висота перевищує висоту Статуї Свободи. Завдяки цифровому управлінню та іншим удосконаленням, він є найбільш ефективним в галузі, та працює навіть тоді, коли вітер недостатньо сильний, щоб приводити в рух інші турбіни. Незабаром GE очікує введення в експлуатацію на північному сході США, а також в Європі, Китаї та Японії", – зазначає видання.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія GE Renewable Energy встановила в порту Роттердама прототип найбільшого у світі вітрогенератора Haliade-X потужністю 12 МВт.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Вітрогенератори
Місце
США
Теги
Альтернативна енергетика відновлювальна енергія
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