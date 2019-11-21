Найпотужніші вітрогенератори України: складено список топустановок

Сукупна потужність всіх вітрогенераторів України, які вже побудовані або наразі створюються, досягає 1 ГВт.

Про це повідомляє портал ShoTam. Автори публікації зібрали список семи найпотужніших вітроелектростанцій країни.

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Зазначимо, що за даними Міжнародного енергетичного агентства, загальна світова потужність відновлюваних джерел енергії у 2018 році становила 2,5 ТВт. З них на частку вітроенергетики припадає майже 25%.

В Україні ринок відновлюваної енергетики також стрімко зростає. Щороку у будівництво нових станцій вкладаються мільярди доларів, а наявні установки знижують викиди СО2 на кілька мільйонів тонн.

Ботієвська вітрова електростанція. Розташована у селі Ботієве, Запорізька область.

Потужність: 200 МВт

Рік запуску 2012 рік

shotam.info

Це найбільша вітроелектростанція України. Потужність станції забезпечує електроенергією південь Запорізької області. Генератори вітропарку дозволяють знизити шкідливі викиди в атмосферу приблизно на 730 тис. т СО2, що прирівнюється до викидів 365 тис. авто щороку.

Приморська ВЕС. Розташована у селі Борисівка, Запорізька область.

Потужність: 200 МВт

Рік запуску: 2019

shotam.info

Станція складається з двох комплексів по 100 МВт кожен. У створення першого вкладено понад 150 млн євро інвестицій.

Дмитрівська ВЕС. Розташована у селі Дмитрівка, Миколаївська область.

Потужність: 35 мВт

Рік запуску: 2011 рік

shotam.info

Завдяки розташуванню на північному узбережжі Чорного моря ВЕС працює за більш високих швидкостей вітру.

ВЕС Старий Самбір – 2. Розташована у місті Старий Самбір, Львівська область.

Потужність: 20,7 МВт

Рік запуску діє до: 2017

shotam.info

Денна потужність цієї станції здатна забезпечити електроенергією багатоповерховий будинок приблизно на два тижні. Будівництво коштувало 34 млн євро. ВЕС може виробляти на рік 56 млн КВт-год електроенергії.

ВЕС Старий Самбір – 1. Розташована у місті Старий Самбір, Львівська область.

Потужність: 13, 2 МВт

Рік запуску діє до: 2015

shotam.info

Середньорічна генерація станції становить приблизно 18 млн кВт-год електроенергії щороку. Станція має потужність 13,2 МВт за рахунок 4 вітрових турбін. ВЕС розташована у низинах Прикарпаття, де дмуть сильні вітри швидкістю 6,5 – 7,5 м/с. Такі вітри дають можливість будувати потужні промислові електростанції, адже вітряки на них можуть крутитися вже при силі вітру 3 м/с.

Тузловська ВЕС. Розташована у селі Тузли, Миколаївська область.

Потужність: 12, 5 МВт

Рік запуску 2012 рік

shotam.info

Середньорічна генерація станції становить приблизно 150 млн кВт–год електроенергії щороку. Загальна вартість будівництва станції – 213 млн гривень. Зручне розташування на узбережжі Чорного моря сприяє посиленню швидкостей вітру до більш високих його значень навіть на віддаленні 5-10 км від берега.

ВЕС Берегова. Розташована у селі Тарасівка, Херсонська область.

Потужність: 12, 3 МВт

Рік запуску діє до: 2014

shotam.info

ВЕС входить до групи вітропарків у Херсонській області сумарною потужністю 31 МВт. Це – вітрові електростанції Берегова, Ставки і Новоросійська.

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