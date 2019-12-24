Самая большая на континенте: в Африке построят гигантскую ветроэлектростанцию

Компания Sany Heavy Industries при поддержке правительства Танзании объявила о планах создать ветроэлектростанцию мощностью 600 МВт, что сделает ее самой мощной на континенте.

Об этом сообщает RechargeNews. Издание подчеркивает, что на данный момент рекорд мощности в Африке удерживает кенийская станция Lake Turkana Wind Project мощностью 310 МВт.

Станция Lake Turkana Wind Project в Кении theafricareport.com

Китайская компания Sany Heavy Industries, которая производит турбины мощностью от 1,5 до 3 МВт, является одной из самых крупных на родине, однако на рынке возобновляемой энергетики в сфере ветрогенерации пока занимает 14-е место. При этом по экспорту ветряных турбин компания заняла четвёртое место, поставив 245 МВт.

Рынок ветроэнергетики Африки обладает хорошим потенциалом роста, поскольку сейчас ее "зеленая" энергетика находится на этапе становления. Низкий уровень электрификации на значительной территории Африки в сочетании с хорошим природно-климатическим условиями также создаёт предпосылки для строительства ветровых и солнечных станций, отмечает издание.

Установленная мощность электроэнергетики Танзании составляет всего 1,5 ГВт, а доступ к электричеству имеет всего 38% населения страны (примерно 50 млн). Страна собирается построить 7,5 ГВт новых генерирующих мощностей в ближайшие годы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Iberdrola из Испании приступила к разработке офшорного комплекса ветрогенераторов на территории Восточной Англии стоимостью $8,5 млрд и общей мощностью 3,1 ГВт.

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