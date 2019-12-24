Найбільша на континенті: в Африці побудують гігантську вітроелектростанцію

Компанія Sany Heavy Industries за підтримки уряду Танзанії оголосила про плани створити вітроелектростанцію на 600 МВт, що зробить її найпотужнішою на континенті.

Про це повідомляє RechargeNews. Видання підкреслює, що наразі рекорд у Африці утримує кенійська станція Lake Turkana Wind Project на 310 МВт.

Станція Lake Turkana Wind Project в Кенії theafricareport.com

Китайська компанія Sany Heavy Industries, яка виробляє турбіни потужністю від 1,5 до 3 МВт, є однією з найбільших на батьківщині, однак на ринку відновлюваної енергетики в сфері вітрогенерації поки посідає 14-те місце. Водночас за експортом вітряних турбін компанія посіла четверте місце, постачивши 245 МВт.

Ринок вітроенергетики Африки володіє хорошим потенціалом зростання, оскільки зараз її "зелена" енергетика перебуває на етапі становлення. Низький рівень електрифікації на значній території Африки в поєднанні з гарними природно-кліматичними умовами також створює передумови для будівництва вітрових і сонячних станцій, зазначає джерело.

Варто згадати, що встановлена потужність електроенергетики Танзанії становить всього 1,5 ГВт, а доступ до електрики має лише 38% населення країни (приблизно 50 млн). Країна збирається побудувати 7,5 ГВт нових генерувальних потужностей найближчими роками.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Iberdrola з Іспанії приступила до розробки офшорного комплексу вітрогенераторів на території Східної Англії вартістю $ 8,5 млрд і загальною потужністю 3,1 ГВт.

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