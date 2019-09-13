Головна Новини
15 вересня • оновлено в 16:53
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Вітрова енергетика

Відмова від газу і нафти: Лукашенко вирішив робити "гроші з повітря"

47.8т Читати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукашенко дав розпорядження до 2020 року побудувати у Вітебській області вітряну електростанцію "Велешковичі" потужністю 25 МВт.

Для реалізації проєкту залучили $40 мільйонів іноземних інвестицій із Туреччини, повідомляє агентство "Белта".

Відмова від газу і нафти: Лукашенко вирішив робити "гроші з повітря"

Новини
Лукашенко вирішив "пустити весь ліс на пелети", щоб позбутися залежності від Росії

У складі нової "зеленої" станції працюватимуть сім вітрогенераторів, які за рік зможуть виробляти понад 72 ГВт*год електроенергії.

Будуватиме комплекс турецька компанія Gurish Construction&Engineering, яка спеціалізується на реалізації проєктів у сфері зеленої енергетики.

Після запуску станція "Велешковичі" стане найбільшим виробником вітроенергії в країні і за 20 років дозволить скоротити до 500 тисяч тонн шкідливих викидів в атмосферу.

Нині ж у країні працює 96 вітротурбін загальною потужністю 100,95 МВт.

Раніше Олександр Лукашенко зажадав від уряду виробити план зі споживання електроенергії.

"Попереду ера чистої енергетики. Вугілля, природний газ і нафта йдуть. Всі орієнтуються, приміром, не на дизель і бензин, а на електромобілі", — заявив він.

Нагадаємо: раніше OBOZREVATEL розповідав, що Найбрудніша країна Європи перейде на "зелену енергетику"

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Реформа ринку електроенергії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Реформа ринку електроенергії
Місце
Білорусь
Тег
Альтернативна енергетика
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
9
Смішно
39
Цікаво
5
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Виня Ксения
Виня Ксения
Уже и бацьке надоело выклянчивать скидку на газ у "братской" рассеи.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel