Відмова від газу і нафти: Лукашенко вирішив робити "гроші з повітря"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко дав розпорядження до 2020 року побудувати у Вітебській області вітряну електростанцію "Велешковичі" потужністю 25 МВт.

Для реалізації проєкту залучили $40 мільйонів іноземних інвестицій із Туреччини, повідомляє агентство "Белта".

У складі нової "зеленої" станції працюватимуть сім вітрогенераторів, які за рік зможуть виробляти понад 72 ГВт*год електроенергії.

Будуватиме комплекс турецька компанія Gurish Construction&Engineering, яка спеціалізується на реалізації проєктів у сфері зеленої енергетики.

Після запуску станція "Велешковичі" стане найбільшим виробником вітроенергії в країні і за 20 років дозволить скоротити до 500 тисяч тонн шкідливих викидів в атмосферу.

Нині ж у країні працює 96 вітротурбін загальною потужністю 100,95 МВт.

Раніше Олександр Лукашенко зажадав від уряду виробити план зі споживання електроенергії.

"Попереду ера чистої енергетики. Вугілля, природний газ і нафта йдуть. Всі орієнтуються, приміром, не на дизель і бензин, а на електромобілі", — заявив він.

Нагадаємо: раніше OBOZREVATEL розповідав, що Найбрудніша країна Європи перейде на "зелену енергетику"

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