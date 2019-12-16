Новий світовий рекорд: в Іспанії побудують комплекс найпотужніших вітрогенераторів в світі

Енергетична компанія Iberdrola з Іспанії приступила до розробки офшорного комплексу вітрогенераторів на території Східної Англії вартістю $8,5 млрд і загальною потужністю 3,1 ГВт.

Про це повідомляє видання Recharge. Представники компанії підкреслюють, що планують оснастити комплекс вітрогенераторами потужністю 14 МВт, що істотно перевищує поточний світовий рекорд.

Вітрогенератор компанії Iberdrola smartgridspain.org

На території комплексу East Anglia Hub, який планують ввести в експлуатацію у 2026 році, планують використовувати "найпотужніші турбіни в світі". "Генератори комплексу EAH будуть більшими та потужнішими за будь-який з існуючих на ринку об'єктів вітрогенерації" – підкреслив глава підрозділу вітроенергетики Iberdrola Джонатан Коул.

У компанії Iberdrola також повідомляють, що встановлять на території East Anglia Hub турбіни, чия потужність буде як мінімум "дорівнювати або перевищуватиме 14 МВт." Це, нагадують енергетики, поб'є рекорд найпотужнішої турбіни в світі, Haliade-X, потужністю 12 МВт, яку планують встановити на території британського офшорного вітропарку Dogger Bank.

"Індустрія в цілому значно розшириться, світовий "пиріг" енергетики стане величезним, тому навіть невеликої його частки вистачить на кожного. Наша компанія планує розвивати галузь вітроенергетики на глобальному і регіональному рівнях, що приверне зростання інвестицій і створення нових робочих місць", – підкреслив представник Iberdrola, пояснюючи необхідність створення надпотужних вітрогенераторів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як інженери компанії Acciona змогли збільшити видобуток відновлюваної енергії завдяки установці гнучких сонячних панелей на корпус вітрогенератора в Іспанії.

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