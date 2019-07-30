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Новая ветроэлектростанция претендует стать крупнейшей в Украине. ТОП-5 фактов и цифр

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В Запорожской области будет построена ветроэлектростанция, которая в будущем претендует стать крупнейшей в Украине и войти в пятерку самых мощных в Европе наземных ветропарков.

Об этом сообщает ресурс “1-й Запорожский” со ссылкой на местную облгосадминистрацию. Новый ветропарк сможет обеспечить электроэнергией около 170 тысяч домов.

Новая ветроэлектростанция претендует стать крупнейшей в Украине. ТОП-5 фактов и цифр

На первом этапе ветропарк будет производить 330 тысяч МВт-ч электроэнергии в год. Проект планируют запустить в 2020-м году.

Первая фаза будет включать 27 наземных ветряных турбин GE Renewable Energy по 3,6 МВт каждая, высотой 110 метров. Диаметр винта (ротора) – 137 метров.

ТОП-5 фактов о новой ветровой электростанции

  • Мощность первой очереди – 98 МВт

  • Выработка электричества в год – 330 тысяч МВт-ч

  • Стоимость первого этапа – $ 150 млн

  • Занимаются финансированием – General Electric (GE) и LongWing Energy S.C.А. ( "Long Wing")

  • Начало коммерческой эксплуатации – 2020 год

Ожидается, что на следующих этапах этот проект станет самым мощным в Украине, а также одним из 5 крупнейших среди действующих ветровых электростанций на суше в Европе.

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Тема
Светлая энергия
Место
Украина Запорожье
Тег
возобновляемая энергия
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Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Гиперлуп уже построили значит.. Слова "Украина" и "построит" могут рядом стоять только в комиксах
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