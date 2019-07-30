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Нова вітроелектростанція претендує стати найбільшою в Україні. ТОП-5 фактів і цифр

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У Запорізькій області буде побудована вітроелектростанція, яка в майбутньому претендує стати найбільшою в Україні і увійти до п'ятірки найпотужніших в Європі наземних вітропарків.

Про це повідомляє ресурс " 1-й Запорізький " з посиланням на місцеву облдержадміністрацію. Новий вітропарк зможе забезпечити електроенергією близько 170 тисяч будинків.

Нова вітроелектростанція претендує стати найбільшою в Україні. ТОП-5 фактів і цифр

На першому етапі вітропарк вироблятиме 330 тисяч МВт-год електроенергії на рік. Проект планують запустити в 2020-му році.

Перша фаза буде включати 27 наземних вітряних турбін GE Renewable Energy за 3,6 МВт кожна, висотою 110 метрів. Діаметр гвинта (ротора) – 137 метрів.

ТОП-5 фактів про нову вітрової електростанції

  • Потужність першої черги – 98 МВт

  • Вироблення електрики в рік – 330 тисяч МВт-год

  • Вартість першого етапу – $ 150 млн

  • Займаються фінансуванням – General Electric (GE) і LongWing Energy SCА. ( "Long Wing")

  • Початок комерційної експлуатації – 2020 рік

Очікується, що на наступних етапах цей проект стане найпотужнішим в Україні, а також одним з 5 найбільших серед діючих вітрових електростанцій на суші в Європі.

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Тема
Світла енергія
Місце
Україна Запоріжжя
Тег
відновлювальна енергія
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Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Гиперлуп уже построили значит.. Слова "Украина" и "построит" могут рядом стоять только в комиксах
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