Нова вітроелектростанція претендує стати найбільшою в Україні. ТОП-5 фактів і цифр

У Запорізькій області буде побудована вітроелектростанція, яка в майбутньому претендує стати найбільшою в Україні і увійти до п'ятірки найпотужніших в Європі наземних вітропарків.

Про це повідомляє ресурс " 1-й Запорізький " з посиланням на місцеву облдержадміністрацію. Новий вітропарк зможе забезпечити електроенергією близько 170 тисяч будинків.

На першому етапі вітропарк вироблятиме 330 тисяч МВт-год електроенергії на рік. Проект планують запустити в 2020-му році.

Перша фаза буде включати 27 наземних вітряних турбін GE Renewable Energy за 3,6 МВт кожна, висотою 110 метрів. Діаметр гвинта (ротора) – 137 метрів.

ТОП-5 фактів про нову вітрової електростанції

Потужність першої черги – 98 МВт

Вироблення електрики в рік – 330 тисяч МВт-год

Вартість першого етапу – $ 150 млн

Займаються фінансуванням – General Electric (GE) і LongWing Energy SCА. ( "Long Wing")

Початок комерційної експлуатації – 2020 рік

Очікується, що на наступних етапах цей проект стане найпотужнішим в Україні, а також одним з 5 найбільших серед діючих вітрових електростанцій на суші в Європі.

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