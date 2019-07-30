Нефтяные монстры переходят на ветровую энергию - Саудовская Аравия и тут в лидерах

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, готова начать вырабатывать электроэнергию из энергии ветра.

Планируется, что через 3 года заработает крупнейшая на Ближнем Востоке ветровая электростанция, сообщает Bloomberg. Проект направлен на снижение спроса на ископаемое топливо за счет использования возобновляемой энергии.

Новый ветропарк должен начать производство электроэнергии в первом квартале 2022 года. Его мощность будет 400 МВт – это в 2 раза больше, чем самая мощная в Украине Ботиевская ВЭС.

Финансированием проекта займутся подразделения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) французской электроэнергетической компании Electricite de France SA и инвесткомпании Mubadala Investment Co.

Ветровую электростанцию построят на северо-западе Саудовской Аравии в городе Думат аль-Джандал. Раньше, в 2017 году, в этом регионе государственная саудовская компания Aramco установила единственную ветровую турбину.

Саудовская Аравия собирается усиленно развивать направление альтернативной энергетики, чтобы отлучить свою экономику от нефти. Страна хочет перейти на возобновляемые источники энергии и природный газ, чтобы высвободить примерно 600 тысяч баррелей нефти, которые она сейчас сжигает каждый день для выработки электроэнергии.

Саудовская Аравия настроена серьезно: министерство энергетики страны предварительно подготовило 60 компаний для участия в тендерах на строительство 12 проектов в области альтернативной энергетики в этом году. Правительство планирует таким образов добавить 3 тысячи МВт возобновляемых мощностей.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!