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10 февраля • обновлено в 18:43
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/ Ветровая энергетика

Неожиданная смена лидера: у ветроэнергетики появятся новые конкуренты

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После того, как в США ветроэнергетика три года подряд показывала рекордные объемы роста, эксперты пессимистично оценивают ее перспективы в будущем.

Об этом пишет OilPrice. Издание напоминает, что в 2019 году совокупная мощность активных ветрогенераторов в США составила 9,14 ГВт, при этом еще 44 ГВт находятся в состоянии разработки или строительства.

Неожиданная смена лидера: у ветроэнергетики появятся новые конкуренты

skkynet.com

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"На горизонте ветроэнергетики появились облака: конкуренция со стороны ископаемых источников и солнечной энергетики, а также отказ от налоговых льгот на добычу, которые до сих пор стимулировали рост отрасли. В связи с этим эксперты пессимистично оценивают ближайшее будущее ветроэнергетики США", – отмечает издание.

Еще одним фактором, который повлияет на замедление роста ветроэнергетики, является то, что "лучшие площадки для наземных ветропарков уже заняты". Тем не менее, у ветрогенерации еще есть перспективы восстановить популярность из-за постоянного снижения стоимости разработки и установки турбин, отмечают авторы.

Сейчас разработчики ветряных электростанций спешат установить как можно больше ветрогенераторов до истечения срока действия налоговой скидки на производство в конце этого года. Эксперты ожидают, что в этом году на долю ветра и солнечной энергии придется 76% всех новых мощностей возобновляемой энергии.

"Планируется, что в этом году будет введено около 18,5 ГВт установок генерации ветра. Однако после этого новые поступления, вероятно, будут сокращаться до тех пор, пока отрасль не обработает налоговую скидку на добычу", – отмечает издание.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как журнал TIME включил морской ветрогенератор Haliade-X мощностью 12 МВт от компании GE Renewable Energy в список лучших изобретений, которые "делают мир лучше, умнее и веселее".

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Автор
Алекс Шухарт
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Браво тем, кто делает мир экологически чище, "лучше, умнее и веселее". В любом случае за этими технологиями будущее...
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