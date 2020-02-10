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10 лютого • оновлено в 18:56
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/ Вітрова енергетика

Несподівана зміна лідера: у вітроенергетики з'являться нові конкуренти

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Після того, як уСША вітроенергетика три роки поспіль показувала рекордні обсяги зростання, експерти песимістично оцінюють її перспективи в майбутньому.

Про це пише OilPrice. Видання нагадує, що в 2019 році сукупна потужність активних вітрогенераторів в США склала 9,14 ГВт, при цьому ще 44 ГВт перебувають в стані розробки або будівництва.

Несподівана зміна лідера: у вітроенергетики з'являться нові конкуренти

skkynet.com

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"На горизонті вітроенергетики з'явилися хмари: конкуренція з боку викопних джерел і сонячної енергетики, а також відмова від податкових пільг на видобуток, які до сих пір стимулювали зростання галузі. У зв'язку з цим експерти песимістично оцінюють найближче майбутнє вітроенергетики США", – відзначає видання.

Ще одним фактором, який вплине на уповільнення зростання вітроенергетики, є те, що "кращі майданчики для наземних вітропарків вже зайнято". Проте, у вітрогенерації ще є перспективи відновити популярність через постійне зниження вартості розробки і установки турбін, відзначають автори.

Зараз розробники вітряних електростанцій поспішають встановити якомога більше вітрогенераторів до закінчення терміну дії податкової знижки на виробництво в кінці цього року. Експерти очікують, що в цьому році на частку вітру і сонячної енергії доведеться 76% всіх нових потужностей відновлюваної енергії.

"Планується, що в цьому році буде введено близько 18,5 ГВт установок генерації вітру. Проте після цього нові надходження, ймовірно, будуть скорочуватися до тих пір, поки галузь не обробить податкову знижку на видобуток", – відзначає видання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як журнал TIME включив вітрогенератор Haliade-X потужністю 12 МВт від компанії GE Renewable Energy в список кращих винаходів.

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Автор
Алекс Шухарт
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Браво тем, кто делает мир экологически чище, "лучше, умнее и веселее". В любом случае за этими технологиями будущее...
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