"Найбільше джерело": Європі передбачили несподіваний перелом на ринку енергетики

Згідно з прогнозом Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), вітроенергетика стане найбільшим постачальником електрики в Європейському союзі до 2027 року.

Про це повідомляє "Деловая столица". При цьому видання відзначає, що в 2018-му році вітрові електростанції виробили 14% європейської електроенергії.

Поле вітрогенераторів reselite.de

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"Європа за низкою причин віддає перевагу використанню енергії вітру. Серед країн Європи за величиною встановленої потужності вітроенергетики в 2023 році з великим відривом йде вперед Німеччина (71,6 ГВт), в трійці лідерів також Іспанія (32,2 ГВт) і Великобританія (29,4 ГВт)", – відзначає видання.

При цьому, згідно з прогнозом Європейської асоціації вітроенергетики WindEurope, яка опублікувала прогноз розвитку галузі до 2023 року включно, офшорна вітроенергетика Європи за п'ять років зросте в два рази – на 18,2 ГВт. 35% цього приросту припаде на Великобританію (6,4 ГВт), за якою слідують Нідерланди та Німеччина.

Асоціація пише, що протягом п'ятирічного періоду щорічно може вводитися від 13 ГВт до 22 ГВт. У попередні п'ять років в середньому вводилося менше 15 ГВт на рік, так що навіть за самим песимістичним прогнозом обсяги вітроенергетики з 2019 по 2023 рік суттєво зростуть.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія GE Renewable Energy встановила в порту Роттердама прототип найбільшого в світі вітрогенератора Haliade-X потужністю 12 МВт.

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