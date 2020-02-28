Европа установила впечатляющий рекорд в "зеленой" энергетике

Общая установленная мощность ветроэлектростанций Европы (офшорных и материковых) достигла 205 ГВт.

Об этом сообщает Windeurope. Для сравнения издание отмечает, что на конец 2019 года общая мощность ветроэнергетики Китая превысила 2000 ГВт, при этом мощность генерации "ветра" в США достигла 1927 ГВт.

Ветрогенераторы в Европе blogspot.com

Рекордный объем ветроэнергетики удалось установить благодаря популярности этого типа "зеленой" генерации среди операторов Европы: в 2019 году было установлено 15,4 ГВт новых мощностей. Это составило на 27% больше, чем в 2018 году, но на 10% меньше, чем в рекордном 2017 году.

При этом на наземные ветроэлектростанции приходится 11,6 ГВт, а на оффшорные – 3,6 ГВт. Таким образом ветроэнергетика Европы за год сгенерировала 417 ТВт*ч электроэнергии и обеспечила 15% потребностей ЕС.

Первое место по приросту мощностей ветроэнергетики за прошлый год заняла Великобритания (которая установила 2,4 ГВт). За ней следуют Испания, Германия, Швеция и Франция.

Стоит отметить, что при этом в Европе продолжают разрабатывать новые типы турбин: группа инженеров и ученых из проекта Elican завершила создание первого в мире телескопического ветрогенератора мощностью 5 МВт. Особенность телескопической турбины состоит в том, что она позволяет осуществлять сборку конструкции на суше, после чего сооружение доставляют в море с помощью буксиров.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Японии стартап Challenergy разработал ветрогенератор Magnus, который сможет преобразовывать энергию тайфунов.

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