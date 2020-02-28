Європа встановила вражаючий рекорд в "зеленій" енергетиці

Загальна встановлена потужність вітроелектростанцій Європи (офшорних і материкових) досягла 205 ГВт.

Про це повідомляє Windeurope. Для порівняння видання зазначає, що на кінець 2019 року загальна потужність вітроенергетики Китаю перевищила 2000 ГВт, при цьому потужність генерації "вітру" в США досягла 1927 ГВт.

Вітрогенератори в Європі blogspot.com

Рекордний обсяг вітроенергетики вдалося встановити завдяки популярності цього типу "зеленої" генерації серед операторів Європи: в 2019 році було встановлено 15,4 ГВт нових потужностей. Це склало на 27% більше, ніж в 2018 році, але на 10% менше, ніж у рекордному 2017 році.

При цьому на наземні вітроелектростанції доводиться 11,6 ГВт, а на офшорні – 3,6 ГВт. Таким чином вітроенергетика Європи за рік згенерувала 417 ТВт*год електроенергії і забезпечила 15% потреб ЄС.

Перше місце за приростом потужностей вітроенергетики за минулий рік зайняла Великобританія (яка встановила 2,4 ГВт). За нею йдуть Іспанія, Німеччина, Швеція і Франція.

Варто відзначити, що при цьому в Європі продовжують розробляти нові типи турбін: група інженерів і вчених з проекту Elican завершила створення першого в світі телескопічного вітрогенератора потужністю 5 МВт. Особливість турбіни полягає в тому, що вона дозволяє здійснювати збірку конструкції на суші, після чого споруда доставляють в море за допомогою буксирів.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Японії стартап Challenergy розробив вітрогенератор Magnus, який зможе перетворювати енергію тайфунів.

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