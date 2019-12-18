Данія розмістить вітрогенератори на островах у морі: озвучено причину

Уряд Данії вирішив побудувати в Північному і Балтійському морях штучні острови, на яких встановить вітрогенератори загальною потужністю 10 ГВт.
Про це повідомляє The Guardian. Рішення було ухвалено в рамках закону про клімат, який передбачає різке скорочення шкідливих викидів до 2030 року.
Вітрогенератори в Данії
theguardian.com
Потужність нового парку вп'ятеро перевищить обсяг всієї поточної вітроенергетики Данії і дозволить забезпечити електрикою 10 млн домогосподарств. До того ж, фінансування проєкту здійснювалося здебільшого коштом приватного сектору і обійшлося інвесторам у 300 млрд данських крон (близько $44 млрд), заявив міністр клімату та енергетики Ден Йоргенсен.
Надалі уряд планує з 2020 року почати конвертацію і зберігання енергії вітру на "зелений" водень. На це Міністерство клімату і енергетики передбачило 65 млн крон (приблизно $9,8 млн) з бюджету країни.
"Якщо ми хочемо реалізувати весь неосяжний потенціал енергії вітру, нам варто працювати над створенням нових технологій для перетворення зеленої енергії на паливо для літаків, суден і промисловості. Зараз ми шукаємо територію для реалізації проєкту, зокрема, в Північному й Балтійському морях", – заявив Йоргенсен.
Видання також нагадує, що у 2018 році Данія отримала 41% всієї своєї електроенергії завдяки вітрогенераторам. Це є найвищим показником в Європі.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як інженери компанії Acciona змогли збільшити видобуток відновлюваної енергії завдяки установці гнучких сонячних панелей на корпус вітрогенераторів.
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