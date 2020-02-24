Во французском регионе Эльзас в ночь на 22 февраля был остановлен первый реактор самой старой атомной электростанции страны "Фессенхайм".

Об этом пишет AFP со ссылкой на компанию-оператора французских атомных станций EDF. Полностью станция будет остановлена 30 июня, когда свою работу прекратит второй реактор.

Атомная электростанция "Фессенхайм" ectac.over-blog.co

В правительстве Франции называют закрытие АЭС "Фессенхайм" первым этапом в реализации новой энергетической стратегии. Работы по выгрузке отработавшего ядерного топлива планируется завершить к лету 2023 года.

Руководство страны планирует снизить долю атомной энергетики в производстве электричества с 75% до 50% к 2035 году. В этих целях будут остановлены 14 из 58 французских ядерных реакторов.

АЭС "Фессенхайм" является самой старой в стране атомной электростанцией. Ее ввели в эксплуатацию в 1977 году. На ней действуют два реактора мощностью по 900 МВт каждый.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правительство Швейцарии в рамках общегосударственного отказа от ядерной энергии приняло решение закрыть атомную электростанцию Мюленберг.

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