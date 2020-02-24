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24 лютого • оновлено в 19:06
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/ Зелена енергія та новини екології

У Франції почали зупиняти ядерні реактори: що вирішили в уряді

2.4т
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У французькому регіоні Ельзас в ніч на 22 лютого було зупинено перший реактор найстарішої атомної електростанції країни "Фессенхайм".

Про це пише AFP з посиланням на компанію-оператора французьких атомних станцій EDF. Повністю станцію буде зупинено 30 червня, коли свою роботу припинить другий реактор.

Атомна електростанція "Фессенхайм"

Атомна електростанція "Фессенхайм"

ectac.over-blog.co

В уряді Франції називають закриття АЕС "Фессенхайм" першим етапом в реалізації нової енергетичної стратегії. Роботи по вивантаженню відпрацьованого ядерного палива планується завершити до літа 2023 року.

Керівництво країни планує знизити частку атомної енергетики у виробництві електрики з 75% до 50% до 2035 року. З цією метою будуть зупинені 14 з 58 французьких ядерних реакторів.

АЕС "Фессенхайм" є найстарішою в країні атомною електростанцією. Її ввели в експлуатацію в 1977 році. На ній діють два реактори потужністю по 900 МВт кожен.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як уряд Швейцарії в рамках загальнодержавного відмови від ядерної енергії прийняло рішення закрити атомну електростанцію Мюленберг.

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Автор
Алекс Шухарт
Теги
Green Oboz Екологія
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Sagan Oleg
Sagan Oleg
Шо не ужели газ подорожает,а нас за шо?!
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