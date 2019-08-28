В США целый штат решил слезть с газовой иглы: как им это удалось

В США совет города Беркли в штате Калифорния принял решение с 2020 года запретить подключение газа к новым зданиям.

Об этом сообщает The Guardian, отмечая, что Беркли считается одним из самых либеральных городов в стране и стал первым городом в США, который принял такое решение.

Стоит отметить, что власти также решили сделать исключение для зданий, в которых нельзя установить электрические плиты и котлы.

Здание городе Беркли, Калифорния zillow.com

Отмечается, что городской совет проголосовал за закон, поскольку город на 18% отстает от своей цели достичь к 2050 году нулевых парниковых выбросов в атмосферу, при этом власти хотят уменьшить риск, который представляют для здоровья и безопасности газовые приборы.

Кроме того, в Калифорнии регулярно случаются мощные землетрясения, которые могут повредить газопроводы и привести к аварии.

При этом считается, что природный газ менее опасен для окружающей среды, однако за последние годы стало известно, что его добыча и использование усиливает глобальное потепление, поскольку метан нагревает атмосферу даже сильнее, чем углекислый газ.

В дальнейшем в Калифорнии десятки городов и округов планируют ввести запреты на использование газопроводов.

Примечательно, что против перехода на электричество выступают девелоперы и застройщики, которые уверены, что квартиры без газа будут стоить меньше, чем дома с газопроводом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Канаде нашли новый способ использовать ядро Земли.

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