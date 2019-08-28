У США цілий штат вирішив злізти з газової голки: як їм це вдалося

У США рада міста Берклі в штаті Каліфорнія ухвалила рішення з 2020 року заборонити підключення газу до нових будівель.

Про це повідомляє The Guardian, відзначаючи, що Берклі вважається одним з найліберальніших міст в країні і став першим містом в США, який прийняв таке рішення.

Варто зазначити, що влада також вирішила зробити виняток для будівель, в яких не можна встановити електричні плити і котли.

Будівля місті Берклі, Каліфорнія zillow.com

Відзначається, що міська рада проголосувала за закон, оскільки місто на 18% відстає від

Відзначається, що міська рада проголосувала за закон, оскільки місто на 18% відстає від своєї мети досягти до 2050 року нульових парникових викидів в атмосферу, при цьому влада хоче зменшити ризик, який представляють для здоров'я і безпеки газові прилади.

Крім того, в Каліфорнії регулярно трапляються потужні землетруси, які можуть пошкодити газопроводи і привести до аварії.

При цьому вважається, що природний газ менш небезпечний для навколишнього середовища, однак за останні роки стало відомо, що його видобуток і використання підсилює глобальне потепління, оскільки метан нагріває атмосферу навіть сильніше, ніж вуглекислий газ.

Надалі в Каліфорнії десятки міст і округів планують ввести заборони на використання газопроводів.

Примітно, що проти переходу на електрику виступають девелопери і забудовники, які впевнені, що квартири без газу будуть коштувати менше, ніж будівлі з газопроводом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ранее в Канаді знайшли новий спосіб використовувати ядро Землі.

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