В Україні запропонували перевести чиновників на електромобілі

Заступник міністра енергетики і захисту навколишнього середовища України Олексій Рябчин запропонував дозволити державним установам купувати недорогі електромобілі.

Про це він розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL. За словами представника профільного відомства, чиновники повинні відмовитися від покупки розкішних авто і замінювати свій автопарк на електротранспорт і гібридні автомобілі.

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"Наприклад, нам дозволено мати тільки одну машину на все об'єднане міністерство, але це машина – авто з двигуном внутрішнього згоряння. При необхідності покупки нових авто, чому б не стати рольовою моделлю розвитку електротранспорту?" – заявив Рябчин.

Чиновник запропонував змінити нинішній принцип покупки авто з двигунами внутрішнього згоряння, і купувати для державних відомств електромобілі.

"Ніхто не говорить, що треба купувати Теслу за мільйон гривень, але економний екологічний електроавтомобіль для наших відомств був би ідеальним варіантом. До речі, британські дипломати з 2030 року переходять на електричні авто. Таке регулювання у багатьох передових країнах світу", – зазначив Рябчин.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні з 1 січня 2020 року власники електромобілів отримали додатковий захист своїх прав з точки зору закону. Зміни торкнуться, зокрема, правил доступу до зарядних станцій.

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