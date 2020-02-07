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8 лютого • оновлено в 07:53
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/ Зелена енергія та новини екології

В Україні запропонували перевести чиновників на електромобілі

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Заступник міністра енергетики і захисту навколишнього середовища України Олексій Рябчин запропонував дозволити державним установам купувати недорогі електромобілі.

Про це він розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL. За словами представника профільного відомства, чиновники повинні відмовитися від покупки розкішних авто і замінювати свій автопарк на електротранспорт і гібридні автомобілі.

Олексій Рябчин

Олексій Рябчин

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Українці масово скуповують б/у електромобілі

"Наприклад, нам дозволено мати тільки одну машину на все об'єднане міністерство, але це машина – авто з двигуном внутрішнього згоряння. При необхідності покупки нових авто, чому б не стати рольовою моделлю розвитку електротранспорту?" – заявив Рябчин.

Чиновник запропонував змінити нинішній принцип покупки авто з двигунами внутрішнього згоряння, і купувати для державних відомств електромобілі.

"Ніхто не говорить, що треба купувати Теслу за мільйон гривень, але економний екологічний електроавтомобіль для наших відомств був би ідеальним варіантом. До речі, британські дипломати з 2030 року переходять на електричні авто. Таке регулювання у багатьох передових країнах світу", – зазначив Рябчин.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні з 1 січня 2020 року власники електромобілів отримали додатковий захист своїх прав з точки зору закону. Зміни торкнуться, зокрема, правил доступу до зарядних станцій.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Теги
Green Oboz електромобілі
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Fest Glober
Fest Glober
Ніхто ж не каже на "Україні", Віталя вам класні європейські велікі з моторчиком купить.
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Дейман Алон
Дейман Алон
Нет ограничений на зарплаты для чиновников, нет для них ограничений на размер пенсии, отменят ограничения на покупку машин, а еще надо, чтобы каждому чиновнику государство раз в год по квартире покупало и не только в Украине, а что, разве плохое предложение?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А почему чиновникам не закупают Славута?считаю что чиновники и депутаты и министры должны ездить на славутах ну в крайнем случае на ланосах!!!!
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