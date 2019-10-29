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29 жовтня • оновлено в 15:56
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/ Зелена енергія та новини екології

В Україні назріла проблема з "зеленим тарифом": Гончарук сказав, як вирішать

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Уряд України не вноситиме зміни в програму розвитку поновлюваних джерел енергії без діалогу з учасниками ринку.

Про це під час інвестиційного форуму RE: think в Маріуполі заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, пише "Інтерфакс-Україна". За його словами, керівництво країни збирається знайти "збалансоване рішення".

В Україні назріла проблема з 'зеленим тарифом': Гончарук сказав, як вирішать

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Гончарук підкреслив, що найближчим часом має намір зустрітися з усіма зацікавленими сторонами. Під час зустрічі прем'єр хоче обговорити можливі варіанти вирішення проблеми з фінансуванням виплат "зелених" тарифів.

"Ми не збираємося стверджувати рішення без діалогу з тими, кого це стосується. Ви можете бути впевнені в тому, що український уряд перед тим, як прийняти якесь рішення та зайняти якусь позицію, точно буде шукати можливість знайти спільну позицію", – заявив він.

За словами прем'єра, "уряд розуміє, як працює ринок фінансів". При цьому глава Кабміну запевняє, що "повинен відреагувати на запит суспільства".

"Ми цивілізовані люди, ми розуміємо, як працює ринок фінансів, що не можна просто змінити правила заднім числом і не збираємося це робити. Але у нас є суспільство, у якого є запит. І дуже часто суспільство відчуває несправедливість, від того, що окремі рішення, які приймалися до цього, були прийняті в інтересах окремих добре відомих осіб", – підкреслив Гончарук.

Рішення, яке прийме уряд, буде "збалансованим і загальним", запевняє чиновник.

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Теми
Сонячні панелі Вітрогенератори Біопаливо
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
Альтернативна енергетика Green Oboz
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