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5 марта • обновлено в 11:40
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/ Зеленая энергия и новости экологии

В Германии начнут продавать электрические суперкары на спирте с рекордным запасом хода

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Люксовый суперкар Roland Gumpert Nathalie, который работает на метиловом спирте, отправлен в серийное производство и попадет на рынок в первой половине 2021 года.

Об этом сообщает Electrive. Всего будет создано 500 экземпляров авто при цене в 407 тысяч евро (около 11 млн грн).

Суперкар Roland Gumpert Nathalie

Суперкар Roland Gumpert Nathalie

electrive.com

Автомобиль в первую очередь известен тем, что его создателем стал бывший глава концерна Audi Motorsport Роланд Гумперт в сотрудничестве с китайским стартапом Aiways. Другим ключевым отличием авто от аналогов стала силовая установка, в которой объединены 15-киловаттный блок метанольных топливных ячеек с 65-литровым баллоном и буферная тяговая батарея, обеспечивающие суммарную емкость в 178 киловатт-часов.

Суперкар Roland Gumpert Nathalie

Суперкар Roland Gumpert Nathalie

electrive.com

Суперкар Roland Gumpert Nathalie

Суперкар Roland Gumpert Nathalie

electrive.com

Работает система так: метиловый спирт нагревается до 300–400 градусов Цельсия, в результате чего выделяется водород, из которого электрохимический генератор под капотом получает электричество для питания аккумуляторов.

Суперкар Roland Gumpert Nathalie

Суперкар Roland Gumpert Nathalie

electrive.com

Суперкар Roland Gumpert Nathalie

Суперкар Roland Gumpert Nathalie

electrive.com

В движение Roland Gumpert Nathalie приводят четыре электромотора, выдающие 400 киловатт или 544 лошадиные силы. Каждая пара оборудована синхронизированными друг с другом двухступенчатыми трансмиссиями. С места до 100 км/ч суперкар разгоняется за 2,5 секунды, и упирается в максимальные 300 км/час.

Общий запас хода составит около 820 километров, хотя ранее производитель говорил о 1200 километрах. Заправка пустого баллона метанолом занимает всего три минуты.

Ранее OBOZREVATEL писал, как в Японии создали водородный "суперкар" Nano Cellulose Vehicle (NCV) из наноцеллюлозных волокон растительного происхождения.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
Германия
Теги
электромобили Green Oboz
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