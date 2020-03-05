В Германии начнут продавать электрические суперкары на спирте с рекордным запасом хода

Люксовый суперкар Roland Gumpert Nathalie, который работает на метиловом спирте, отправлен в серийное производство и попадет на рынок в первой половине 2021 года.

Об этом сообщает Electrive. Всего будет создано 500 экземпляров авто при цене в 407 тысяч евро (около 11 млн грн).

Суперкар Roland Gumpert Nathalie electrive.com

Автомобиль в первую очередь известен тем, что его создателем стал бывший глава концерна Audi Motorsport Роланд Гумперт в сотрудничестве с китайским стартапом Aiways. Другим ключевым отличием авто от аналогов стала силовая установка, в которой объединены 15-киловаттный блок метанольных топливных ячеек с 65-литровым баллоном и буферная тяговая батарея, обеспечивающие суммарную емкость в 178 киловатт-часов.

Суперкар Roland Gumpert Nathalie electrive.com

Суперкар Roland Gumpert Nathalie electrive.com

Работает система так: метиловый спирт нагревается до 300–400 градусов Цельсия, в результате чего выделяется водород, из которого электрохимический генератор под капотом получает электричество для питания аккумуляторов.

Суперкар Roland Gumpert Nathalie electrive.com

Суперкар Roland Gumpert Nathalie electrive.com

В движение Roland Gumpert Nathalie приводят четыре электромотора, выдающие 400 киловатт или 544 лошадиные силы. Каждая пара оборудована синхронизированными друг с другом двухступенчатыми трансмиссиями. С места до 100 км/ч суперкар разгоняется за 2,5 секунды, и упирается в максимальные 300 км/час.

Общий запас хода составит около 820 километров, хотя ранее производитель говорил о 1200 километрах. Заправка пустого баллона метанолом занимает всего три минуты.

Ранее OBOZREVATEL писал, как в Японии создали водородный "суперкар" Nano Cellulose Vehicle (NCV) из наноцеллюлозных волокон растительного происхождения.

Будь в «зеленом» тренде: следи за нашими новостями в Telegram