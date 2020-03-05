У Німеччині почнуть продавати електричні суперкари на спирті з рекордним запасом ходу

Люксовий суперкар Roland Gumpert Nathalie, який працює на метиловому спирті, було відправлено до серійного виробництва. На ринок він потрапить у першій половині 2021 року.

Про це повідомляє Electrive. Всього буде створено 500 примірників авто при ціні в 407 тисяч євро (близько 11 млн грн).

Суперкар Roland Gumpert Nathalie electrive.com

Автомобіль в першу чергу відомий тим, що його творцем став колишній глава концерну Audi Motorsport Роланд Гумперт у співпраці з китайським стартапом Aiways. Іншою ключовою відмінністю авто від аналогів стала силова установка, в якій об'єднано 15-кіловатний блок метанольних паливних осередків з 65-літровим балоном і буферна тягова батарея, що забезпечують сумарну ємність в 178 кіловат-годин.

Суперкар Roland Gumpert Nathalie electrive.com

Суперкар Roland Gumpert Nathalie electrive.com

Працює система так: метиловий спирт нагрівається до 300 – 400 градусів Цельсія, в результаті чого виділяється водень, з якого електрохімічний генератор під капотом отримує електрику для живлення акумуляторів.

Суперкар Roland Gumpert Nathalie electrive.com

Суперкар Roland Gumpert Nathalie electrive.com

Рухають Roland Gumpert Nathalie чотири електромотори, що видають 400 кіловат або 544 кінських сили. Кожна пара обладнана синхронізованими один з одним двоступінчастими трансмісіями. З місця до 100 км/год суперкар розганяється за 2,5 секунди, і впирається в максимальні 300 км/год.

Загальний запас ходу складе близько 820 кілометрів, хоча раніше виробник говорив про 1200 кілометрів. Заправка порожнього балона метанолом займає всього три хвилини.

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