В Европе создали особую углеродную мембрану для добычи энергии из морской воды

Ученые из Лейденского университета в Нидерландах создали углеродную мембрану, которая позволяет добывать энергию из морской воды, причем делает это в сотни раз лучше, чем предыдущие аналоги.

Об этом сообщает HighTech. Исследователи отмечают, что созданный ими материал имеет толщину всего 2 нанометра.

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Когда пресная и соленая вода встречаются друг с другом, между ними происходит обмен солями и другими элементами. Ученые используют мембраны между пресной и соленой жидкостью – это позволяет генерировать энергию в процессе обмена. Аналогичный процесс также используется для опреснения соленой воды.

Количество генерируемой энергии напрямую зависит от толщины и пористости мембраны — чем она тоньше, тем больше энергии можно получить с ее помощью.

Новая мембрана, состав которой близок к графену и представляет собой соединение атомов углерода без каких-либо примесей, позволяет производить примерно в 100 раз больше энергии по сравнению с существующими, пишут авторы исследования.

Чтобы создать эту новую мембрану, исследователи создали маслянистое покрытие на поверхности воды из белков, которые постепенно образовали тонкую пленку. При нагревании пленки молекулы фиксируются на месте, создавая стабильную и пористую мембрану.

Ранее OBOZREVATEL писал, как учёные из Университета Дикина в Австралии и Мичиганского университета в США создали прочную мембрану, с помощью которой можно добывать возобновляемую энергию из морской воды благодаря технологии осмоса.

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