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11 березня • оновлено в 12:37
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/ Зелена енергія та новини екології

У Європі створили особливу вуглецеву мембрану для видобутку енергії з морської води

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Учені з Лейденського університету в Нідерландах створили вуглецеву мембрану, яка дозволяє добувати енергію з морської води, причому робить це в сотні разів краще, ніж попередні аналоги.

Про це повідомляє HighTech. Дослідники відзначають, що створений ними матеріал має товщину всього 2 нанометра.

Ілюстрація

Ілюстрація

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Коли прісна і солона вода зустрічаються один з одним, між ними відбувається обмін солями і іншими елементами. Вчені використовують мембрани між прісною і солоної рідиною, що дозволяє генерувати енергію в процесі обміну. Аналогічний процес також використовується для опріснення солоної води.

Кількість енергії, що генерується, безпосередньо залежить від товщини і пористості мембрани – чим вона тонша, тим більше енергії можна отримати з її допомогою.

Нова мембрана, склад якої близький до графену і являє собою з'єднання атомів вуглецю без будь-яких домішок, дозволяє виробляти приблизно в 100 разів більше енергії в порівнянні з існуючими аналогами, пишуть автори дослідження.

Щоб створити цю нову мембрану, дослідники створили маслянисте покриття на поверхні води з білків, які поступово утворили тонку плівку. При нагріванні плівки молекули фіксуються на місці, створюючи стабільну і пористу мембрану.

Раніше OBOZREVATEL писав, як вчені з Університету Дікіна в Австралії і Мічиганського університету в США створили міцну мембрану, за допомогою якої можна добувати поновлювану енергію з морської води завдяки технології осмосу.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Нідерланди
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Холландские уч0ные переплюнули британских уч0ных.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
А что по этому поводу говорит академик Медовар, и на сколько это свидомо по мнению профессора Вятровича?
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Alex Mak
Alex Mak
Лазарев Ярослав, а що по поводу цього говорить твій москвин, мозок.Чи він як Герасім,- му-му
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