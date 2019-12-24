Учёные научились добывать энергию из морской воды

Учёные создали прочную мембрану, с помощью которой можно добывать возобновляемую энергию из морской воды благодаря технологии осмоса.

Об этом говорится в работе группы исследователей из Университета Дикина в Австралии и Мичиганского университета в США, отмечает агентство XinhuaNet. Издание отмечает, что идея не является новой, однако до сегодняшнего дня никому не удавалось создать мембрану, которая могла бы выдержать долгое время в морской воде.

Иллюстрация irena.org

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Технология осмоса используется там, где соленая океаническая вода смешивается с речной. Благодаря концентрации солей, между морской водой и речной создается поток молекул воды через мембрану в сторону солёного раствора, в результате чего образуется давление пресной воды на мембрану.

Потенциал электростанций, добывающих энергии благодаря осмосу, может достичь 1700 ТВт, что сравнимо с энергопотреблением потреблением Китая, отмечают специалисты Statkraft. Однако до сих пор такие установки считаются экспериментальными из-за проблемы создания прочной мембраны, которая является центральным элементом осмотической станции. Все создаваемые ранее мембраны быстр разрушались из-за постоянного воздействия соленой воды.

В этот раз ученые использовали особые арамидные нановолокна, чтобы получить гибкий, но прочный материал. Исследователи неоднократно промывали мембрану в хлориде натрия в течение 20 циклов, чтобы контролировать ее стабильность, и обнаружили, что она продолжала функционировать оптимально после 200 часов.

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