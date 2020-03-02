Для оплати електрики за «зеленим» тарифом України потрібно понад 30 млрд грн

В Україні на виплати за енергію з відновлюваних джерел (ВДЕ) за "зеленим" тарифом в 2020 році державній компанії "Гарантований покупець" (ГарПок) знадобиться 31 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба держпідприємства. Підсумкова сума буде залежати від загальної кількості видобутої електрики, відзначають представники відомства.

"З огляду на обсяг договорів, які "Гарантований покупець" уклав з кандидатами в виробники за "зеленими" тарифами, в 2020 році може відбутися стрімке зростання обсягів виробництва електроенергії з ВДЕ. За оцінками експертів, загальна "зелена" генерація може перевищити 12 млрд кВт*год , за яку "ГарПок" повинен буде заплатити близько 58 млрд грн", – відзначається в повідомленні.

Якщо ж вартість електроенергії за "зеленим" тарифом досягне 58 млрд грн, від її реалізації можна буде теоретично отримати 24 млрд грн. З урахуванням 3 млрд грн прибутку "Гарантованого покупця" дефіцит коштів для розрахунків досягне 31 млрд грн.

У компанії нагадали, що різницю між вартістю електроенергії за "зеленим" тарифом і доходами "Гарантованого покупця" зобов'язаний покривати оператор системи передачі НЕК "Укренерго".

"Таким чином, нестача коштів для оплати послуги є дефіцитом оператора системи передачі, що в свою чергу унеможливлює повні і своєчасні розрахунки "Гарантованого покупця" за електроенергію за "зеленим" тарифом", – відзначається в повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL писав, що компанія "Гарантований покупець" на 73% оплатила електрику з поновлюваних джерел енергії, виробленої в грудні 2019 року.

Будь у «зеленому» тренді: слідкуй за нашими новинами в Telegram