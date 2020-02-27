В Украине производителям "зеленой" энергии до сих пор не заплатили за декабрь 2019 года

Государственная компания "Гарантированный покупатель" (ГарПок) на 73% оплатила электричество из возобновляемых источников энергии, произведенное в декабре 2019 года.

Об этом сообщает "Энергореформа". Для частичного погашения задолженности ГарПок осуществил авансовый платеж в размере 300 млн грн.

Источники возобновляемой энергии mind.ua

Таким образом по состоянию на 25 февраля задолженность "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" составляет 2,5 млрд грн: 0,6 млрд грн за январь и 1,9 млрд грн за 20 дней февраля.

"Перечисление средств было выполнено 25 февраля 2020 года. Так, за 444,7 тыс. МВт-ч электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников, уже уплачено 1,324 млрд грн", – уточнили в пресс-службе компании.

При этом регулятор подчеркивает, что полностью финализировать расчеты с поставщиками ВИЭ по "зеленому" тарифу за 2019 год сможет сразу после получения средств от поставщиков универсальных услуг (ПУП). По графику платежей, последние должны завершить расчеты с "Гарантированным покупателем" до конца февраля 2020 года.

Кроме этого, ГарПок 25 февраля перечислил 300 млн грн возобновляемой генерации за вторую декаду февраля, что составило 30% от общей суммы.

"Расчет был осуществлен частично, за счет средств, полученные от продажи электроэнергии на рынке, поскольку НЭК "Укрэнерго" не перечислило предприятию авансовые платежи", – пояснили в пресс-службе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что развитие возобновляемой энергетики Украины будет зависеть от решения правительства страны по созданию новых балансирующих мощностей.

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