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12 марта • обновлено в 15:08
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Ученые зафиксировали стремительное исчезновение ледников Гренландии и Антарктики

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Ледники Гренландии и Антарктики стремительно теряют ледяной покров и по причине глобального потепления тают в шесть раз быстрее, чем это было в 1990-ых годах.

Об это пишет BBC. Если процесс продолжится с такой же скоростью, это губительно повлияет на жизни сотен миллионов людей, уверены ученые из проекта Ice Sheet Mass Balance.

Иллюстрация

Иллюстрация

visitgreenland.com

"Мы исследовали состояние ледового покрова на всей поверхности Земли в течение последних 30 лет. Для оценки таяния льдов также были использованы спутниковые снимки Гренландии и Антарктики", – говорится в сообщении.

Ученые изучили полученные данные и сделали вывод, что между 1992 и 2017 годами Гренландия и Антарктика совместно потеряли 6,4 трлн тонн льда, что привело к росту среднего уровня океана в мире на 17,8 миллиметра.

"Сейчас таяние ледового покрова на треть отвечает за рост уровня Мирового океана, тогда как в 1990-х эта доля составляла около 5%. Это имеет важные последствия для будущего, береговых подтоплений и размывание почв", – утверждает профессор Лидского университета Эндрю Шепард.

Шепард добавляет, что основное беспокойство вызывает тот факт, что темпы таяния льда превышают прогнозы экспертов ООН. По их мнению, в будущем ожидается рост уровня Мирового океана на 53 сантиметра до 2100 года, тогда как таяние ледников может добавить к этому показателю еще 17 сантиметров.

"Если это сбудется, то к 2100 году угроза подтопления берегов затронет 400 миллионов людей", – прогнозирует Шепард.

Стоит отметить, что правительство Гренландии из-за глобального климатического кризиса, который привел к таянию ледников, приняло решение расширить экспорт талой воды, которая известна своей чистотой.

Ранее OBOZREVATEL писал, что по исследованиям ученых, эпоха глобальных климатических катастроф может наступить уже в 2030 году. По данным климатологов, уже через 10 лет на планете "начнется настоящий ад".

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Глобальное потепление
Теги
Green Oboz Экология
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