Ученые зафиксировали стремительное исчезновение ледников Гренландии и Антарктики

Ледники Гренландии и Антарктики стремительно теряют ледяной покров и по причине глобального потепления тают в шесть раз быстрее, чем это было в 1990-ых годах.

Об это пишет BBC. Если процесс продолжится с такой же скоростью, это губительно повлияет на жизни сотен миллионов людей, уверены ученые из проекта Ice Sheet Mass Balance.

Иллюстрация visitgreenland.com

"Мы исследовали состояние ледового покрова на всей поверхности Земли в течение последних 30 лет. Для оценки таяния льдов также были использованы спутниковые снимки Гренландии и Антарктики", – говорится в сообщении.

Ученые изучили полученные данные и сделали вывод, что между 1992 и 2017 годами Гренландия и Антарктика совместно потеряли 6,4 трлн тонн льда, что привело к росту среднего уровня океана в мире на 17,8 миллиметра.

"Сейчас таяние ледового покрова на треть отвечает за рост уровня Мирового океана, тогда как в 1990-х эта доля составляла около 5%. Это имеет важные последствия для будущего, береговых подтоплений и размывание почв", – утверждает профессор Лидского университета Эндрю Шепард.

Шепард добавляет, что основное беспокойство вызывает тот факт, что темпы таяния льда превышают прогнозы экспертов ООН. По их мнению, в будущем ожидается рост уровня Мирового океана на 53 сантиметра до 2100 года, тогда как таяние ледников может добавить к этому показателю еще 17 сантиметров.

"Если это сбудется, то к 2100 году угроза подтопления берегов затронет 400 миллионов людей", – прогнозирует Шепард.

Стоит отметить, что правительство Гренландии из-за глобального климатического кризиса, который привел к таянию ледников, приняло решение расширить экспорт талой воды, которая известна своей чистотой.

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