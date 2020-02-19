Гренландия решила зарабатывать на последствиях климатического кризиса

Правительство Гренландии из-за глобального климатического кризиса, который привел к таянию ледников, приняло решение расширить экспорт талой воды, которая известна своей чистотой.

Об этом сообщает The Saxon. По словам министра промышленности и энергетики Гренландии Джесс Свейна, правительство выписал всего 16 лицензий на добычу воды.

Ледники Гренландии standard.co.uk

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"До сих пор девять небольших проектов получили лицензии на экспорт воды, но мы хотим расширяться и делиться своей водой с остальным миром. Мы исследовали, насколько чистая наша вода, сколько доступно и сколько лет мы можем использовать ее экономически, и теперь мы говорим миру: у нас есть большое количество чистейшей воды, предлагаем использовать этот ресурс", – заявил Свейн.

Сейчас правительство Гренландии налаживает сотрудничество с коммерческими компаниями.

"Нехватка воды в мире будет увеличиваться. У нас есть вода, которая копилась в больших количествах в течение тысячелетий, и теперь мы поняли, что можем сделать товарный продукт, которого не хватает в других местах – это вода с ледников", – отметил чиновник. По его словам, заработок на талой воде позволит Гренландии стать более экономически независимой от Дании.

Ранее OBOZREVATEL писал, что по исследованиям ученых, эпоха глобальных климатических катастроф может наступить уже в 2030 году. По данным климатологов, уже через 10 лет на планете "начнется настоящий ад".

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