Вчені зафіксували стрімке зникнення льодовиків Гренландії і Антарктики

Льодовики Гренландії і Антарктики стрімко втрачають крижаний покрив і через глобальне потепління тануть в шість разів швидше, ніж це було в 1990-их роках.

Про це пише BBC. Якщо процес продовжиться з такою ж швидкістю, це згубно вплине на життя сотень мільйонів людей, впевнені вчені з проекту Ice Sheet Mass Balance.

Ілюстрація visitgreenland.com

"Ми досліджували стан льодового покриву на всій поверхні Землі протягом останніх 30 років. Для оцінки танення льодів також були використані супутникові знімки Гренландії і Антарктики", – йдеться в повідомленні групи експертів.

Вчені вивчили отримані дані і зробили висновок, що з 1992 по та 2017 років роками Гренландія і Антарктика спільно втратили 6,4 трлн тонн льоду, що призвело до зростання середнього рівня океану в світі на 17,8 міліметра.

"Зараз танення льодового покриву на третину відповідає за зростання рівня Світового океану, тоді як в 1990-х ця частка становила близько 5%. Це має важливі наслідки для майбутнього, берегових підтоплень і розмивання грунтів", – стверджує професор Лідського університету Ендрю Шепард.

Шепард додає, що основне занепокоєння викликає той факт, що темпи танення льоду перевищують прогнози експертів ООН. На їхню думку, в майбутньому очікується зростання рівня Світового океану на 53 сантиметри до 2100 року, тоді як танення льодовиків може додати до цього показника ще 17 сантиметрів.

"Якщо це станеться, то до 2100 року загроза підтоплення берегів торкнеться 400 мільйонів людей", – прогнозує Шепард.

Варто відзначити, що уряд Гренландії через глобальної кліматичної кризи, яка призвела до танення льодовиків, прийняло рішення розширити експорт талої води, яка відома своєю чистотою.

Раніше OBOZREVATEL писав, що з досліджень вчених, епоха глобальних кліматичних катастроф може наступити вже в 2030 році. За даними кліматологів, вже через 10 років на планеті "почнеться справжнє пекло".

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