Ученые из Южной Кореи смогли ускорить процесс зарядки электромобилей в несколько раз

Группа исследователей из Южной Кореи разработала технологию, которая позволяет ускорить зарядку аккумуляторов электромобилей до 5 минут.

Об этом говорится в статье на профильном портале NanoWerk. Потенциал нового метода позволяет зарядить батарею примерно на 80% всего за несколько минут, говорится в статье.

Процесс зарядки электромобиля newsapi.com.au

"Мы смогли разработать композитные материалы, используя обычные повседневные вещества, а также простые процессы смешивания и термической обработки без использования реакторов. Решение лежало на поверхности, так что процессы, которые мы разработали, с большой долей вероятности можно запустить в коммерческое производство", – заявил глава группы исследователей Хён Юнг Квон.

Отметим, что на сегодня многие электромобили имеют аккумуляторы с графитовым анодом, который не обеспечивает большую мощность при зарядке авто. А ученые из Кореи предлагают с графитовых аккумуляторов перейти на кремниевые. Это значительно увеличит запас хода электрокаров.

Однако испытатели признались, что кремниевые аккумуляторы не обладают длительным запасом прочности – спустя несколько зарядок мощность аккумулятора сильно снижается. Изобретатели начали искать решение этой проблемы и "присмотрелись к обычным бытовым вещам – воде, маслу и крахмалу".

Инженеры растворили кремний в масле, а крахмал в воде, затем полученные субстанции между собой смешали. После термической обработки материала получился хороший углеродно-кремниевый композит, у которого емкость в четыре раза больше, чем у графита.

Исследователи отмечают, что в будущем владельцы электрокаров могут заряжать свои транспортные средства за пять минут.

Ранее OBOZREVATEL писал, что исследователи из США создали новый тип литий-ионных аккумуляторов, которые позволят заряжать электромобили за 10 и менее минут.

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