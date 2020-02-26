Вчені з Південної Кореї змогли прискорити процес зарядки електромобілів в кілька разів

Група дослідників з Південної Кореї розробила технологію, яка дозволяє прискорити зарядку акумуляторів електромобілів до 5 хвилин.

Про це йдеться в статті на профільному порталі NanoWerk. Потенціал нового методу дозволяє зарядити батарею приблизно на 80% всього за кілька хвилин, йдеться в статті.

Процес зарядки електромобіля newsapi.com.au

"Ми змогли розробити композитні матеріали, використовуючи звичайні повсякденні речовини, а також прості процеси змішування і термічної обробки без використання реакторів. Рішення лежало на поверхні, так що процеси, які ми розробили, з великою часткою ймовірності можна запустити в комерційне виробництво", – заявив глава групи дослідників Хен Юнг Квон.

Відзначимо, що на сьогодні багато електромобілі мають акумулятори з графітовим анодом, який не забезпечує більшу потужність при зарядці авто. А вчені з Кореї пропонують з графітових акумуляторів перейти на кремнієві. Це значно збільшить запас ходу електрокарів.

Однак випробувачі зізналися, що кремнієві акумулятори не володіють тривалим запасом міцності – через кілька зарядок потужність акумулятора сильно знижується. Винахідники почали шукати рішення цієї проблеми і "придивилися до звичайних побутових речей – води, маслу та крохмалю".

Інженери розчинили кремній в маслі, а крохмаль у воді, потім отримані субстанції між собою змішали. Після термічної обробки матеріалу вийшов хороший вуглецево-кремнієвий композит, у якого ємність в чотири рази більше, ніж у графіту.

Дослідники відзначають, що в майбутньому власники електрокарів можуть заряджати свої транспортні засоби за п'ять хвилин.

Раніше OBOZREVATEL писав, що дослідники з США створили новий тип літій-іонних акумуляторів, які дозволять заряджати електромобілі за 10 і менше хвилин.

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