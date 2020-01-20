Вопреки протестам: Tesla со скандалом купила участок в особой зоне для фабрики в Германии

Руководство компании Tesla в Германии подписало договор с федеральной землей Бранденбург о покупке за 41 млн евро участка площадью 300 га для постройки фабрики Gigafactory 4.

Об этом сообщает Deitsche Welle. Издание отмечает, что покупка участка проходила во время протестов местных активистов.

Протесты активистов против строительства фабрики Tesla в Берлине, Германия faz.net

Фабрика будет построена в водоохранной зоне муниципалитета Грюнгайде. Ожидается, что в первой половине 2021 года с конвейера ежегодно будет сходить порядка 150 тыс. электромобилей Tesla Model 3 и Model Y, причем в перспективе объем производства должен увеличиться до 500 тыс. авто в год.

Продажа земельного участка проходила во время протестов защитников окружающей среды. 18 января в Грюнгайде около 200 местных жителей вышли на акцию протеста против "строительства автомобильной фабрики в лесу".

При этом параллельно проходила также демонстрация в поддержку строительства завода Tesla. По данным полиции, в мероприятии приняли участие около 30 человек, а по данным организаторов – 50.

Ранее OBOZREVATEL писал, что глава компании Tesla Илон Маск планирует построить новый завод компании в окрестностях Берлина в Германии.

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