Жителі Німеччини продовжили протести проти створення фабрики Tesla: суть претензій

У Німеччині жителі муніципалітету Грюнхайде проводять акції протесту проти спорудження фабрики Gigafactory компанії Tesla, на якій планується виробляти електромобілі Model 3 і Model Y.

Мешканці затишного міста на 8000 чоловік невдоволені планами компанії по вирубці сотень гектарів лісу, повідомляє Deitsche Welle. Учасники протесту відзначають, що спеціально переїхали сюди, щоб сховатися в зеленому регіоні від шуму і суєти індустріального Берліна.

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Керівництво Tesla планує вирубати сотні гектарів лісу не просто так. Раніше був підписаний договір з федеральною землею Бранденбург про покупку для цієї мети земельної ділянки площею близько 300 га за 41 млн євро. Крім того, автоконцерн також взяв на себе зобов'язання висадити втричі більше дерев, які постраждають в ході побудови.

Однак плани компанії викликали невдоволення серед місцевого населення, після чого сотні жителів Грюнхайде вийшли на акцію протесту. При цьому аналогічні акції також почали проводити прихильники створення заводу Tesla.

"Жителі Грюнхайде турбуються про ліс, який повинен бути вирубаний, але не бачать того, що в кінцевому рахунку Tesla допоможе врятувати набагато більшу кількість дерев. На дорогах побільшає електромобілів і менше автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, які споживають біопаливо з сировини, вирощеної на великих розчищених від лісу територіях", – відзначають захисники американського автогіганта.

При цьому члени акцій протестів відзначають, що місцева влада мала запропонувати Tesla іншу ділянку. У південній частині федеральної землі Бранденбург поступово припиняється видобуток вугілля, тому утворилися великі території, які залишаються вільними, впевнені вона.

Також захисників природи турбує те, що фабрика Tesla знаходиться в водоохоронній зоні. Багатьох турбує відсутність достовірної інформації про те, що в результаті будівництва заводу відбудеться з грунтовими водами і резервуарами питної води в регіоні.

Також місцевих жителів не влаштовує обіцянкf створити кілька тисяч нових робочих місць. За їх словами, компанія Tesla привезе необхідну кількість людей з інших регіонів.

"Tesla не буде наймати місцевих жителів, так як у нас немає фахівців з виробництва електромобілів: співробітники приїдуть з інших міст Німеччини та з-за кордону. Таким чином, ми не отримаємо від заводу прямої вигоди, проте втратимо нашу ідилічну громаду", – відзначають члени акцій протесту.

Раніше OBOZREVATEL писав, що глава компанії Tesla Ілон Маск планує побудувати новий завод компанії в околицях Берліна в Німеччині.

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