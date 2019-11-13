Новый завод Tesla в Европе: Маск выбрал город для постройки Gigafactory 4

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что планирует построить новый завод компании в окрестностях Берлина в Германии.

Об этом бизнесмен сообщил в Twitter. Отметим, что новая фабрика компании будет называться Gigafactory 4. Предыдущая Gigafactory была построена в Шанхае.

Открытие Gigafactory в Шанхае hnonline.sk

На Gigafactory 4 планируется производить автомобили, аккумуляторы и силовые агрегаты для Tesla. При этом сама фабрика будет построена около нового аэропорта BER (Берлин-Бранденбург) в Германии.

"Будут производить аккумуляторы, силовые агрегаты и авто, начиная с модели Y", – сообщил Маск.

Will build batteries, powertrains & vehicles, starting with Model Y — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2019

Ранее Илон Маск несколько раз упоминал постройку завода в Европе, на котором будут производить электрокары моделей 3 и Y.

"Мы планируем приложить все усилия, чтобы в ближайшее время завершить процесс выбора площадки для постройки Gigafactory Europe. В данный момент обсуждение этого вопроса находится на заключительной стадии, и выбор будет сделан до конца 2019 года", – говорилось в заявлении компании.

Во время поисков места для постройки завода представители компании ездили в Нижнюю Саксонию, где посетили несколько городов. Сам Илон Маск отмечал, что вероятнее всего фабрика появится на границе Германии и Франции.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что котировки акций компании Tesla в ІІІ квартале 2019 года выросли более чем на 20%.

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