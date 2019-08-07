Зеленський підписав закон про електромобілі: що він дасть українцям

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про доступ електромобілів до зарядних станцій. Це дасть преференції водіям електрокарів і підштовхне розвиток зарядної інфраструктури – OBOZREVATEL розбирався в подробицях.

Текст проекту закону №10405 опубліковано на сайті Верховної Ради. Тепер протягом півроку після офіційної публікації виконавча влада повинна ввести для електрокарів зелені номери - тобто номери з зеленим кольором шрифту.

Крім того з'являться вимоги до паркомісць для електрокарів, введуть спеціальні дорожні знаки "Для електромобілів", "Крім електромобілів", "Станція зарядки електромобілів".

Також введуть штрафи в розмірі від 340 до 510 гривень за зупинку або стоянку машини на традиційному паливі на місці для електромобіля, або за створення перешкод водіям електрокарів.

Зелена вулиця для "зелених" автомобілів

Органи, відповідальні за реалізацію описаних заходів – МВС, Мінекономрозвитку, Мінрегіон, Міністерство охорони здоров'я та Держслужба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Що отримують електрокари

зелені номери

Виділені місця на парковках

Безперешкодний доступ до зарядних станцій

Решта авто отримують штрафи за порушення законних інтересів машин на електротязі.

Мета закону:

захистити права водіїв електрокарів на доступ до зарядки і паркувальних майданчиках

наблизити безпеку дорожнього руху до європейських стандартів

збільшити завантаженість діючих зарядних станцій для електромобілів

підштовхнути розвиток зарядної інфраструктури для електрокарів

Напередодні OBOZREVATEL повідомляв, що Президент Зеленський підписав закон (№10357), який повернув "зелений" тариф домашнім наземним сонячним електростанціям.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал