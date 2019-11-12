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12 листопада • оновлено в 06:58
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Вперше в історії: Tesla показала створені в Китаї електромобілі

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Компанія Tesla показала перші електрокари, які були виготовлені на фабриці Gigafactory в Китаї.

Про це повідомляє Bloomberg. Відзначимо, що ціна кожного автомобіля починається від $50 тис.

Вперше в історії: Tesla показала створені в Китаї електромобілі

Електрокари Model 3 були виготовлені в синьому кольорі. Повідомляється також, що кільком місцевим журналістам дозволили здійснити тест драйв.

Вперше в історії: Tesla показала створені в Китаї електромобілі

Зараз компанія очікує дозвіл на продаж своїх електрокарів на китайському ринку. За даними представників Tesla, дозвіл може бути отриманий до кінця року.

Вперше в історії: Tesla показала створені в Китаї електромобілі
Вперше в історії: Tesla показала створені в Китаї електромобілі

Видання зазначає, що для Китаю завод Tesla є першим, який повністю контролюється іноземцем. У свою чергу, для самої компанії Ілона Маска завод в Шанхаї став першим поза територією Сполучених Штатів.

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Місце
Китай
Тег
Tesla
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