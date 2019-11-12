Вперше в історії: Tesla показала створені в Китаї електромобілі

Компанія Tesla показала перші електрокари, які були виготовлені на фабриці Gigafactory в Китаї.

Про це повідомляє Bloomberg. Відзначимо, що ціна кожного автомобіля починається від $50 тис.

Електрокари Model 3 були виготовлені в синьому кольорі. Повідомляється також, що кільком місцевим журналістам дозволили здійснити тест драйв.

Зараз компанія очікує дозвіл на продаж своїх електрокарів на китайському ринку. За даними представників Tesla, дозвіл може бути отриманий до кінця року.

Видання зазначає, що для Китаю завод Tesla є першим, який повністю контролюється іноземцем. У свою чергу, для самої компанії Ілона Маска завод в Шанхаї став першим поза територією Сполучених Штатів.

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