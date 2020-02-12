Виноваты электромобили? Производители бензиновых авто пообещали сократить тысячи рабочих

Автоконцерн Daimler сообщил о планах сократить более 15 тыс. рабочих мест из-за электрификации линейки своих автомобилей.

Об этом сообщает Reuters. Согласно сообщению компании, кризис также приведет к снижению инвестиций и переходу на жесткий режим экономии.

"Производство электрических машин требует меньше людей, а сам рынок электрокаров становится все более конкурентным. План будущего развития компании сочетает жесткую экономию с затратами на разработку автомобилей класса "люкс", – говорится в сообщении.

В декабре Daimler объявила, что намерена к 2022 году сократить штат сотрудников, чтобы снизить расходы на $1,5 млрд. Сейчас в компании уточнили, сколько конкретно рабочих мест хотят сократить. Это является свидетельством того, что немецкий концерн всерьез занимается реорганизацией своего производства в целях электрификации модельного ряда, отмечает издание.

"Сокращение 15 000 сотрудников произойдет в результате увольнений по собственному желанию, ранней пенсии и переводом пожилых работников на частичную трудовую занятость. Daimler достигла соглашения с профсоюзом по ключевым вопросам сокращения штата", – заявил глава правления Daimler AG Ола Каллениус.

Стоит напомнить, что в сентябре 2019 года глава разработки компании Маркус Шейфер заявил, что компания не будет разрабатывать ДВС следующего поколения, а вместо этого бросит силы на создание платформ для электромобилей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Норвегии продажи электромобилей с учетом гибридных моделей достигли почти 55% от общего количества автомобилей, которые были проданы в 2019 году.

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