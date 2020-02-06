Главная Новости
7 февраля • обновлено в 07:52
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Биоэнергетика

"Подрыв империи нефти": как биотопливо и электромобили изменят облик планеты

2.2т
Читать материал на украинском

К 2050 году доля биотоплива на рынке источников энергии для транспорта вырастет в несколько раз и достигнет 13,5%, если цены на нефть будут высокими.

Об этом говорится в прогнозе Управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США, пишет "Деловая столица". С каждым годом биотопливо, которое может служить в качестве самостоятельного источника энергии, или в качестве добавки к бензину, будет становиться более популярным, говорится в отчете.

Биотопливо может серьезно подорвать позиции нефтяных империй

Биотопливо может серьезно подорвать позиции нефтяных империй

azocleantech.com

Новости
Растительное масло и отходы еды: фургоны Ford можно будет заправлять биотопливом

"Особого внимания заслуживает раздел, связанный с автомобилями и их ролью в спросе на нефть. Два фактора – биотопливо и электропривод – которые, казалось бы, могут серьезно подорвать позиции нефтяных империй, в прогнозах EIA оказываются не так сильны", – отмечают авторы.

Согласно прогнозу EIA, с каждым годом цена на нефть будет расти и уже к 2050 году может составить $183. Благодаря этому будет расти популярность биотоплива, которое в 2019 году занимало 7,2% топливного рынка.

Также эксперты Управления высказывают уверенность в том, что популярность электромобилей, которая набирает оборотов с каждым годом, не сможет радикально изменить рынок нефтепродуктов и к 2050 году нефть все еще останется главным источником топлива для транспорта.

"Хотя в следующие 30 лет электричество как источник энергии в транспортном секторе будет расти в среднем на 7,4% в год (благодаря повышающемуся спросу на электромобили), к 2050 году на нее придется менее 2% в качестве источника энергии в транспорте", – говорится в отчете.

Ранее OBOZREVATEL писал, что правительство Великобритании запретит продажу новых авто с двигателями внутреннего сгорания, которые используют бензин и дизельное топливо начиная с 2035 года.

Стоит отметить, что ранее сотрудники полиции Скотланд-Ярда в Англии раскритиковали электромобили за бесполезность и несоответствие поставленным задачам.

Детальнее о событиях из мира возобновляемой энергетики читайте в нашем телеграмм-канале

Читайте все новости по теме "Биотопливо" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Темы
Биотопливо Электротранспорт
Место
США
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия Биотопливо электромобили
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
7
Смешно
8
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Какая чушь! К 2050 году авто на бензине останутся только в Африке, россии и у коллекционеров! Надо же написать такую ерунду. Нефтяное лобби пытается продлить агонию. Нефть всё равно будет нужна но в гораздо меньших объёмах, из неё пластмасс делают, да и ещё много чего. Так что без работы не останетесь. Прибыль уменьшится и серьёзно, это да.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
газику тоже н а п е р д е т ь можно...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Ну как всегда перемога через три дня превращается в зраду.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги