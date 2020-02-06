"Подрыв империи нефти": как биотопливо и электромобили изменят облик планеты

К 2050 году доля биотоплива на рынке источников энергии для транспорта вырастет в несколько раз и достигнет 13,5%, если цены на нефть будут высокими.

Об этом говорится в прогнозе Управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США, пишет "Деловая столица". С каждым годом биотопливо, которое может служить в качестве самостоятельного источника энергии, или в качестве добавки к бензину, будет становиться более популярным, говорится в отчете.

Биотопливо может серьезно подорвать позиции нефтяных империй azocleantech.com

"Особого внимания заслуживает раздел, связанный с автомобилями и их ролью в спросе на нефть. Два фактора – биотопливо и электропривод – которые, казалось бы, могут серьезно подорвать позиции нефтяных империй, в прогнозах EIA оказываются не так сильны", – отмечают авторы.

Согласно прогнозу EIA, с каждым годом цена на нефть будет расти и уже к 2050 году может составить $183. Благодаря этому будет расти популярность биотоплива, которое в 2019 году занимало 7,2% топливного рынка.

Также эксперты Управления высказывают уверенность в том, что популярность электромобилей, которая набирает оборотов с каждым годом, не сможет радикально изменить рынок нефтепродуктов и к 2050 году нефть все еще останется главным источником топлива для транспорта.

"Хотя в следующие 30 лет электричество как источник энергии в транспортном секторе будет расти в среднем на 7,4% в год (благодаря повышающемуся спросу на электромобили), к 2050 году на нее придется менее 2% в качестве источника энергии в транспорте", – говорится в отчете.

Ранее OBOZREVATEL писал, что правительство Великобритании запретит продажу новых авто с двигателями внутреннего сгорания, которые используют бензин и дизельное топливо начиная с 2035 года.

Стоит отметить, что ранее сотрудники полиции Скотланд-Ярда в Англии раскритиковали электромобили за бесполезность и несоответствие поставленным задачам.

Детальнее о событиях из мира возобновляемой энергетики читайте в нашем телеграмм-канале